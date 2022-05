El presidente de Finlandia Sauli Niinistome ha resultado muy gracioso, pues ha dicho: «He hablado con Putin y me ha dicho que es un error que nos integremos en la OTAN, pero no nos ha amenazado». Y pensar que antes de hablar con el presidente de Finlandia, Putin ya les había desconectado de la red eléctrica.Después de un alarde de altanería, Putin ha vuelto a amenazar a Occidente con nuevas represalias. Así que se merece las que le hacen a Rusia y a él. La voz del amo Putin, el ministro de Exteriores ruso Lavrov, le dice al mundo que no hay ninguna sanción que pueda hacer quebrar la moral del pueblo ruso, pero el Banco Central Ruso está diciendo a sus dirigentes que la economía rusa va en picado. Y la paradoja mayor y más increíble es el alegato también de Putin, cuando invade Ucrania y la destruye día a día, es que dice que no quiere tener a la OTAN en su frontera, y ahora la va a tener en la frontera de Finlandia. Además no está consiguiendo ninguna victoria, solo muertos y desolación. Así con este tema seguirá amenanzando al mundo. Después, también tiene cierta gracia que el presidente de Turquía Erdogan se niegue a que entren Finlandia y Suecia en la OTAN si no dejan a apoyar al PKK, que dice ser grupo terrorista; cuando a Turquía no le dejan entrar en la UE porque Erdogan incumple y conculca los derechos humanos. Francisco J. Sotés Gil. VALÈNCIA.