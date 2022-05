No hace falta ser monárquico para respetar al Rey emérito por su edad y por su egregia figura como anterior jefe del Estado. El comunista bolchevique Garzón ha dicho que el Rey emérito en su viaje a España debería haber sido más discreto. En primer lugar sus historicos congéneres mataron a los zares y está claro que a este hombre y coetáneos no les gustan los Reyes. Y así a otros de su misma textura como en Valencia al grupo político Compromís. Por otra parte todos los medios de difusión dieron la noticia y algunos han llegado a acosar al Rey emérito y a sus actuaciones. Incluso algunos medios le dijeron si daba explicaciónes; y personalmente al unísono del Rey emérito pregunto: ¿Qué explicaciones? También algunos medios de comunicación de masas quieren saber qué hablaron el Rey emérito y su hijo, el Rey Felipe VI. Y qué le importa a nadie, solo faltaba, lo que hablen un padre y su hijo. En España a veces parece que algunos sean analfabetos. El Rey emérito no tiene en España ninguna causa judicial pendiente, tampoco con Hacienda, que regularizó sus declaraciones fiscales. El Rey emérito puede hacer lo que le dé la gana con sus viajes a España y ver a su familia, y actuar como cualquier otro ciudadano. Solo faltaba: menos difusión y más dejarlo tranquilo y sobre todo más educación con el Rey emérito.