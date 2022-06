Hacer el ridículo es innato a la condición humana, en ocasiones puede ser disculpable como sucede en el caso de los enamorados y generalmente casi todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida, aunque en ocasiones puede llegar a ser patético si te vanaglorias de hacerlo. Recientemente con motivo del debate organizado por la llegada del rey emérito a España en el que unos defienden el gran legado aportado al desarrollo de nuestro país y otros resaltan que hay que separarlo de su comportamiento ético y moral, ha surgido una asociación denominada concordia real española patrocinada por ilustres personalidades que han participado activamente en la vida política española.

En su ánimo está trasladar a la opinión pública la importancia del papel desempeñado por el rey emérito durante su reinado y en ese sentido han creído oportuno hacer un cálculo de la rentabilidad aportada durante ese tiempo y para ello han recurrido a la inteligencia artificial, probablemente para alumbrar tan peregrina idea solo han necesitado su inteligencia natural. No se les ha ocurrido evaluar la rentabilidad que el país le ha proporcionado porque quizá no han encontrado una inteligencia lo suficientemente artificial para cuantificarlo y es posible que también hubieran pensado en hacer un estudio de rentabilidad ética o moral pero en este caso hubieran necesitado una inteligencia emocional que quizá no tuvieran a mano.

Ante el circo mediático originado por este asunto, recuerdo un espectáculo callejero que recorría algunas ciudades hace décadas y en el que unos titiriteros hacían sonar una caja de música al mismo tiempo que un mono hacia piruetas provocando la simpatía de las personas que se acercaban a verlo que les premiaba con unas monedas. Si en ese momento hubiéramos pensado hacer un estudio de rentabilidad del espectáculo, el publico hubiera responsabilizado al mono de la misma, pero analizándolo con más detalle, monos con capacidad de hacer malabarismos hay muchos, probablemente todos, aunque para conseguirlo lo importante es que hubiera un adiestrador con habilidad que es a quien realmente habría que atribuirle dicha rentabilidad. En este sentido los miembros de concordia real también tendrían que haber contado para su estudio, con las personas que hubieran hecho posible explotar el potencial de éste aprendiz de rey Midas. De todas formas a mí me pasaba entonces lo que a los promotores de concordia real (los señores Espinosa de los Monteros y Serra) les ocurre ahora, que mi simpatía estaba con el mono.