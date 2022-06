Siempre disimulando una acción democrática, culta y civilizada, la imposición ideológica, el intento de adoctrinamiento y los intereses propios políticos, son los elementos de la creación de planes educativos, en mi bella y maltratada España o en mi amada y olvidada Valencia.

Esta semana un plan, el año que viene otro, si hay cambio de partido, lo modificamos...desde que vivimos en democracia han habido un plan educativo diferente por cada gobierno. Ocho para nuestro mal. Ponerse de acuerdo, al parecer, es una manera de debilidad, llegar a la unión es un símbolo de cobardes.

No hay ninguna intención pura y limpia de intereses cuyo único centro y proyecto sea la mejora de la educación y la preparación del individuo.

Ya les digo que sé de lo que hablo, pues lo pienso, lo analizo y lo vivo.

Los cambios en los planes y proyectos educativos a los que están sometidos los estudiantes y profesores en la actualidad, son ridículos y denigrantes, para todos, menos para los que, tratando de disimular, inventan y postulan no más que posiciones ideológicas, cutres e inoperativas. Vergüenza ajena se me impone cuando veo la dinámica y acción para concretar, estructurar y construir, lo más importante para el futuro de un país, es decir, la formación de los futuros ciudadanos.

No hay ninguna intención de llegar a cualquier acuerdo.

No son más que caminos de imposición.

¡Hasta qué punto la ambición de poder y política destruye e inutiliza la preparación del pueblo!. ¡Sorpréndeme, mi mundo, algún día, pardiez! ,¡que mueran los políticos corruptos por ansiedad cuando cuenten los dineros de ilegales participaciones !

¿De verdad, creen los hipócritas, cínicos y egoístas de los políticos que es imposible un acuerdo conjunto de la educación de los jóvenes ciudadanos?

¡no paro de reírme de su inutilidad! Los políticos son unos ricos engañados que no son conscientes quizás ni de su posición.

Seis personas, con una preparación intelectual y temática, en unas fuertes y largas conversaciones con el fin del proyecto, no tendrían ningún problema para realizar el proyecto unánime, colectivo,. Consensuado entre todos...todos sabemos que lo primero y fundamental que les enseñan en las sedes de los diferentes partidos políticos es decir no, sin escusas, ante cualquier apunte de la oposición.

No puede ser, es inaceptable, que los problemas puntuales, ridículos y políticos ante el poder les impida hacerlo.

Los políticos, y sus coaliciones, cada vez que ocupan el poder, cambian los planes educativos.

Es decir, váyanse, hagan hemeroteca y verán como cada gobierno ha impuesto la suya y tranquilos y relajados se han quedado con sus movimientos, acciones y de más, con el velo y el suspiro de los adoctrinamientos e imposición de ideas.

Allí tenían que reunirse en una sala y no salir de ella hasta no concretar el proyecto educativo conjunto y consensuado…esperaríamos el humo de la chimenea...el problema sería en que no podrían hacer el acto pues...¿que color tendrá el humo?...esto, lectores, atentos, sería esgrimido como una espada de la verdad y solución...¡pueblo...el color de humo es definitivo...no cederemos ante el futuro!...emocionados y manipuladores dirían.

Para esta banda de chorizos, el color del humo, sería un elemento que paralizaría toda la organización educativa.

Yo no soy más que la rana pero ellos, sin saberlo, no son más que una panda de escorpiones inconscientes de sus actos.

Nos ahogaremos cuando crucemos juntos el rio de la vida, ignorantes.