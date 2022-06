Conscient de no haver alcançat plenament els objectius que li havien establit a Barcelona, Fuster es veu obligat a deixar al front de la orde/secta en Valencia a Liseín (Eliseu Climent): “tu m’heretes en vida”, li diu al més fanatic dels seus “deixebles”, al que considera suficientment capacitat per a combatre qualsevol desviacio del dogma i suficientment incapacitat per a donar-se conte del dany que estaven fent als valencians i tambe als mallorquins als que Fuster, temps arrere, havia acusat de no voler convertir-se al pancatalanisme: “¿És que tan satisfets (o pagats) esteu amb el vostre “esplèndid aïllament”…?”, li diu a Jaume Vidal Alcocer al que se dirigix en una carta fent burla de les formes “dialectalitzants” mallorquines.

Burles de qui a l’hora estava patint l’aïllament en la terra que l’havia vist naixer com li confessa a Carlos Edmundo de Ory: “No tengo ningún contacto en los medios valencianos de la imprenta y la edición. Lo poco que he publicado ha sido en editoriales dedicadas exclusivamente a la lengua catalana”. L’infiltracio de la secta en el món editorial valencià estava per vindre. Liseín s’encarregaria d’esta missio més avant…