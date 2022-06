Cuando en Europa disfrazamos la preocupación por la mujer con un limbo jurídico, no es posible alarmarse ante una oleada de casos que atentan sobre ella. Hemos naturalizado acciones que denigran a la mujer, que la coartan y la menosprecian. Y nosotras, que abanderamos hasta casi quedarnos afónicas mil proclamas reivindicativas, sufrimos si llega el momento, de un desamparo jurídico, social y empático justo en los momentos en los que necesitamos protección, consuelo y comprensión. Me he cansado y he llegado, preocupantemente, a naturalizar los e-mails con tono agresivo e intimidante de mi expareja. Llegando a verbalizar entre risas, como única terapia para la gestión de la frustración, el contenido de lo que me envía y que, sin embargo, en silencio me atemorizan. Cansada de escuchar en más de una ocasión, que ante esos mensajes poco puedo hacer. Que la justicia no toma cartas en estos asunto. Convirtiendo mi vida en los últimos años, una batalla constante llena de piedras, problemas, con un coste económico elevado y un desgaste emocional irreversible. Esto no sólo le pasa a mujeres de clase social baja, como he llegado a escuchar muchas veces. No. Esto nos pasa a todas. Esto no entiende de clase, educación, raza ni condición. Ahora me pregunto yo, ¿cómo pueden los políticos, los líderes de opinión, mil tertulianos y la sociedad en general creer que la mujer está siempre protegida? ¿Cómo pueden ni tan si quiera llegar a pensar que la mujer tiene inmunidad? No señores y señoras, estamos muy solas cuando llega el momento. No siempre se puede “cazar” al ofensor y me canso de escuchar que sólo cuando haga algo grave se podrán tomar medidas en el asunto. ¿Grave? - Pienso yo. ¿No es grave el miedo atroz que me genera, las taquicardias que sufro cada vez que recibo un e-mail suyo, el corazón en un puño cada vez que escucho su nombre…? Y sin embargo, pocas veces me atrevo a decir lo que siento porque la vergüenza, el sentimiento de fracaso y la falta de protección me han vencido. Aún nos queda mucho recorrido, pero el primero es sencillo: Admitamos que no existe un protocolo claro que ofrezca apoyo ni detección temprana de los inicios, extremadamente largos en algunos casos, de lo que es un futuro oscuro para muchas mujeres en el ámbito emocional y psicológico.