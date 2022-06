Soñamos en aquello que queremos ser de mayores, en hacer realidad nuestras fantasías e ilusiones, queremos llegar a ser perfectos, a ser felices, a ser lo que siempre nos decían que era imposible. Y ¿cómo crees que llegaremos hasta ahí? Hoy en día solo nos castigan por cometer errores o se enfadan por fallos que hemos tenido sin querer. Pero, ¿quién nos va a enseñar a no cometerlos? Aquí y ahora nadie nos enseña lo que está bien o mal en la escuela, nos enseñan matemáticas, catalán, historia y muchas más asignaturas que van añadiendo cada año. Pero luego no tenemos ni idea de qué camino escoger. Hacemos unos 3 exámenes por cada trimestre donde si no llegamos a la nota media, suspendemos... Donde valoran más un número, que el esfuerzo que hacemos día a día en clase. Pasamos unas 7 horas sentados y anotando cosas que segundos después se nos olvidan, sintiendo la ansiedad cada vez que ponen fecha de un examen, mientras minimizan nuestros derechos, valores y educación. Por eso señor director, vengo a reclamar por todos nosotros una educación, donde nos enseñen a ser diferentes, a querernos por igual, a no juzgar, a valorar a todo el ser que hay en el mundo, A SER HUMANO. Y por eso y por mucho más, te pido que leas esto y que me ayudes a que lo lean muchas personas más, para que nos entiendan porque merecemos ser escuchados.