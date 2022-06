Sabemos muy poco del hombre de Neandertal, pero de lo que no hay ninguna duda es que era un tipo listo. Sobrevivir teniendo que plantarle cara a un mamut no debió ser tarea fácil. Transferir lo que aprendió, que no fue poco, a sus descendientes fue la llave que le permitió evolucionar de una manera diferente al resto de los animales. Sin embargo, su logro fue limitado porque en ningún caso consiguió transferir lo que se sentía a través de la propia experiencia. La necesidad de tener que vivirla para poder adquirirla es lo que nos ata al principio de los tiempos, a ese momento ancestral en el que éramos simplemente uno más en el reino animal. Saber que todos somos discapaces, aunque algún ignorante vea solo la discapacidad en los demás, nos ayuda a entendernos. Una y otra vez nos autodestruimos y aflora la crueldad, que debe andar anclada en alguno de nuestros genes, para justificar que masacramos a nuestros congéneres por un dime o direte, sin más. Y no hay vuelta de hoja. Cada generación se las ingenia para “so pretexto de” enzarzarse con este o con aquel y eliminarlo, sin remordimiento alguno, de la faz de la Tierra. Conocemos la Historia, estudiamos en el colegio las sucesivas guerras que nos han arrasado, sabemos los acontecimientos que las provocaron y las consecuencias nefastas que tuvieron. Tenemos todos los datos, pero es inútil. No podemos evitarlas porque no hemos vivido la experiencia de sufrir la pérdida, el dolor, la crueldad infinita de autodestruirnos. Así que lo volvemos a hacer, cometemos los mismos errores porque estamos condenados a vivir en un bucle del que no podemos zafarnos, y así nos va.