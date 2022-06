Luchando contra viento y marea, con una plantilla desequilibrada, y criticado insistentemente por una determinada prensa por su forma de juego cuando no podía hacer otra cosa; consiguió crear un equipo. Su tenacidad, esfuerzo y personalidad nos hizo llegar a la final de Copa cuando era una quimera. Ahora, le despiden via telemática y de tapadillo. El trato que se le ha dado ha sido bochornoso, por parte de la institución del Valencia C.F y por algunos medios no locales. Convendría un acto de reconocimiento por su trabajo, constancia y personalidad. Se lo merece.