Desde siempre no he comprendido por qué malgastamos tanto los folios. Me parece fatal que existan hojas en blanco en libros, o que no las reciclemos tanto como deberíamos. Es un problema muy gordo, ya que podríamos usar todos esos papeles para otras muchas cosas, pero nosotros preferimos usarlos más de lo debido. Con las hojas en blanco de los libros podríamos escribir miles de historias, pero ahí están decorando. Y todos esos folios malgastados por millones de personas que los tiran porque algo no les ha salido bien, me parece increíble. Hemos de mentalizarnos en que debemos usar las hojas bien y no convertirlas en bolas que irán a la papelera, y luego ni lo sabemos. Además, se gasta dinero para fabricarlas. En vez de gastarse en ello, podría gastarse en educación, salud, mejora de infraestructuras... Demostramos que a veces no pensamos bien antes de hacerlo.