Decenas de farolillos rojos adornan el techo del barrio chino —en el mejor sentido del binomio— de Valencia. Es el año nuevo chino, y tiene como protagonista al tigre.

Se respira un ambiente afable y acogedor. Ajetreo comercial, sonrisas rasgadas y fragancias exóticas me acompañan; restaurantes, peluquerías, bazares, agencias de viajes, supermercados, parafarmacias, tiendas de telefonía..., y se habla español, inglés, incluso valenciano.

A pesar de muchos años de convivencia, y esa simbiosis con Pelayo, Matemático Marzal, Convento de Jerusalén y Bailén, todavía hay a quien no les acaban de gustar; pero sí que disfrutan con el arroz tres delicias, los rollitos de primavera, el pato laqueado a la pekinesa…, y un desfile hermoso, genuino, musical y colorista en la celebración de su año nuevo.

No soy chino, y no miro con recelo a nadie. Pero me da qué pensar cuando pretendemos limitar derechos a los demás porque “pensamos” que limitan los nuestros.

No creo que la coexistencia de culturas perjudique la convivencia. Nadie va a dejar de apreciar la “pilota valenciana” (introducida en la península por los romanos, y en el Trinquete de Pelayo desde 1868) porque unos arcos chinos decoren el barrio que la acoge tradicionalmente. Si acaso le va a dar más vistosidad y colorido; y algunos como yo, veremos un acto de integración cultural y mestizaje que nos hará más solidarios, más empáticos y más humanos.

La expresión: “Tú lo que quieres es que me coma el tigre…” no es más que la estrofa de una canción, y no un peligro real. Pero su significado sí que es relevante: “respuesta continua negativa hacia otro punto de vista para no cambiar nuestra opinión”.

Creo que el miedo a los diferentes tiene mucho de baja autoestima. No seamos intransigentes y pensemos que se trata solamente de un “tigre amable, valiente y que ahuyenta la mala suerte”.