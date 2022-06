Tiempo hacía que Pablo Iglesias no entraba en escena. Como suele ser habitual -y fiel a la tradición autodestructiva de determinada izquierda cuando las cosas se tuercen-, ha sido para mandar chitón a Joan Baldovi. Si bien el nacionalismo valenciano también anda con sus líos y pugnas internas, las declaraciones de Baldovi sobre Iglesias asegurando que "saberse ir y saber callar es importante", ha provocado la ira y fuego de este último; reaccionando al más puro estilo cheli "a mi no me manda callar ningún político profesional". Siendo la respuesta del ofendido tan vehemente, el dardo parece haber dado en la diana; doncs "mes conta el mut que el llengut". Por mucho que se busque - sea Sumar o Acuerdo del Turia-, jacobinismo y nacionalismo, agua y aceite.