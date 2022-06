El sistema educativo actual está anticuado, además de ser ineficiente, los alumnos están amargados, el porcentaje de abandono escolar se sitúa por encima del 13%, estamos en el ranking 67 de 137 del mundo en calidad de nivel educativo según el último informe del World Economic Forum y lo peor es que cuando los jóvenes se lanzan a la vida adulta se chocan contra la cruel realidad.

Tenemos que acabar con esto de raíz y yo os diré cómo lo solucionaría:

Adiós a los cursos divididos por años; los cursos dejarían de dividirse por edad y pasaría a dividirse por nivel, con un pequeño "examen" al principio (durante el primer año) que determinará tu nivel en las diferentes asignaturas.

Fin de la educación obligatoria a partir de un determinado nivel y no por la edad; esta medida permitirá que todo el mundo aprenda lo más básico de cada asignatura (aprox sexto de primaria), y los que no les interesa estudiar puedan terminar más pronto, haciendo que el nivel de molestia en las aulas baje notoriamente y sin apenas repercusión social debido a que los que no quieren aprender no aprenden igual, solo molestan.

Eliminación de los exámenes y deberes tal y como las conocemos; se eliminan los exámenes y todas las clases harían junto a un ordenador personal que no se sacaría del centro, donde a través de un software especializado con actividades (prácticas y teóricas) se aprendería de su respectiva asignatura, cada cual más difícil que la anterior.

Adiós a los horarios horrorosos; el centro distribuirá diferentes clases opcionales con diversos profesores de esa asignatura que estará abierta gran parte del día, los alumnos (de cualquier edad y nivel) puede entrar y salir cuando más lo deseen, los profesores solo servirán de ayuda en caso de no entender algo.

Y por último, hola a todo el mundo; la entrada para menores de 16 años será gratuita (impuestos) y para mayores de 16 años deberán pagar X€ por día/semana/mes/año.

En resumen; Las clases no estarán divididas por edad sino por nivel, a partir de cierto nivel de actividades completadas deja de ser obligatoria la educación, se cambiarán los exámenes y deberes por entretenidas actividades online que se adaptan a tu nivel, podrás asistir a la clase que quieras, durante el tiempo que quieras, a la hora que quieras y podrás aprender independientemente de tu edad. ¡Luchemos por hacerlo realidad!