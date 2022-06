Vengo a hablar de las continuas obras ruidosas y gritos que supone una obra en un pequeño trozo de mi calle, además siempre en verano.

Todo empieza a principios de mayo, empiezan a descargar material, de eso no me quejo de hecho es su trabajo, pero sí me quejo de que dejan los materiales muy bruscamente y eso supone romper trozos de acera, hacer demasiado ruido, levantar polvo y manchar todas las paredes y puertas de las fachadas cercanas.

Una vez descargado el material, empiezan a gritarse de punta a punta de la calle impidiendo así el descanso y tranquilidad de los vecinos, a parte cuando empiezan a encender las máquinas sin utilizarlas, porque cuando las encienden para trabajar molesta pero al fin y al cabo es su trabajo y es entendible.

Y no hablemos de cuando ponen vallas y tienes que dar toda la vuelta andando y no sabes por dónde pasar, y encima todo esto en verano impidiéndonos a todos los vecinos descansar tranquilos.

Con esto quiero llegar a la conclusión de que podrían hacer las obras menos ruidosas y más ligeras para todos en general.