Ver gente matándose entre ellos es como ver a dos hermanos peleándose por el mismo objetivo. El hermano menor que es “Rusia” quiere cosas del hermano mayor “Ucrania”. El hermano menor, cansado de no tener lo de el hermano mayor, lanza su ataque para conseguir su objetivo, el hermano mayor se defiende con todo lo que puede, pero cada vez la victoria del hermano menor parece más segura. El hermano mayor pide ayuda a sus padres que son la “OTAN”, pero el hermano menor se defiende bien. Me parece una indignación que el hermano menor quiera más cosas que el hermano mayor. Rusia que no está satisfecha con lo que tiene, encima quiere tener más cosas igual como el hermano menor. Esto acabará desgraciadamente con una victoria de Rusia y del hermano menor.