Alcanzar la esperanza de vida, incluso rebasarla, y con buena salud física y mental es el ideal de todas las personas. Pero no todas lo logramos ni en las mismas condiciones. La vida es heterogénea, y la vejez forma parte de la vida.

Pensar en la vejez de manera personal y subjetiva es normal, pero hemos de ampliar el foco de nuestra mirada e intentar ser menos egoístas y más solidarios con todas las personas, y especialmente con las de nuestra generación. Porque somos muchas más las que necesitamos ayuda y cuidados, que las que gozamos de buena salud y recursos económicos.

Ver a la juventud como compañera y colaboradora y no como enemiga, y viceversa. Forjar ese encuentro generacional de apoyo mutuo y necesario que nos ayudará a afrontar un futuro incierto y difícil.

Y la soledad, esa sombra que nos hace invisibles, ese muro social que se interpone en nuestras vidas, que nos aísla del mundo cuando más necesitamos la compañía, los cuidados y el afecto sincero.

Cuando un mito te toca quedas marcado de por vida; y lo humanizas. Pero él te lleva a su nirvana. Y si el mito es vasco: “ogni etorri, irakaslea”. Tiene grandeza física, científica y humana; y una calidez personal y un saber estar natural y espontáneos.

Hablar de la vejez era la excusa para conocer de cerca a Javier Yanguas, gerontólogo, doctor en psicología, director científico del Programa de mayores de la Fundación “La Caixa”. Cita pendiente que la covid truncó en los Encuentros Intergeneracionales del 20 de enero de 2022, organizados por Sacramento Pinazo, su amiga personal, profesora titular de la Univesitat de València y presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Fue como si nos reencontráramos con un amigo entrañable y esperado tras años de ausencia.

Javier es cercano, comunicativo, buen conversador y gran “escuchador”, respetuoso, modesto, espontáneo, y estaba hambriento (con los compromisos no había desayunado). Pero llegó fresco, como si no viniera de una clase virtual, y como si no tuviera –tras la comida– que impartir otra presencial de cuatro horas. Me dedicó su libro, indispensable para todos; jóvenes, adultos y personas mayores: “Pasos hacia una nueva vejez”.

No tengo espacio para escribir todo lo que nos contó de su vida, proyectos, sentimientos, afectos… Pero dejó muy claro que todos, administración y particulares, hemos de fijar nuestra atención en la nueva vejez que ya es un hecho, en el reto que supone el futuro de nuestros hijos y nietos, que viven y vivirán peor que nosotros; en la fragilidad de la que nadie está libre, y de que todos somos cuidadores y cuidados.

Su compañía, que no pudo ser tan dilatada como habríamos deseado, la sentí como un abrazo rejuvenecedor y lúcido. Nos confesó entusiasmado que conoce Valencia y que la estima como a Donostia; y se hizo querer sin esfuerzo.

Javier no lo sabe, pero es como un Olentzero, un ser mitológico que necesita del calor de los humanos. “Laster arte, laguna”