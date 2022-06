Durant el mes de juny, la Generalitat ha programat diferents activitats per inaugurar el mes de la Comunitat Valenciana a Madrid. Si bé és cert que la descentralització de l'Estat hi ha suposat el desenvolupament de les autonomies, en la pràctica és un greu error establir polítiques de confrontació gratuïtes. Descentralitzar no té res a veure amb descapitalitzar ni escapçar, encara que s'assemblen. De fet, per la situació geogràfica, la Comunitat Valenciana esdevé la sortida natural al mar de Madrid, Castella i Aragó. Eixe intercanvi social, cultural i econòmic s'hi ha d'aprofitar i estimular de forma intel·ligent, afable i cooperativa. No es tracta d'internacionalitzar conflictes, sinó de promoure una cultura i activar l'economia. Dins eixe objectiu s'ha d'optar més per la col·laboració que no per l'enfrontament estèril i perniciós. Des del punt de vista comercial, la Comunidad de Madrid i la Comunitat Valencians -sent completament diferents culturalment i socialment-, tenen interessos complementaris per als seus ciutadans; el que sobra a un lloc falta en l'altre i a l'inrevés. La carta de Puig a Ayuso és un encert; sense mantenir les formes i l'educació poc es pot avançar encara que siga del partit rival. Ampliar la visió d'Espanya implica arribar a acords mitjançant la cooperació i la col·laboració constructiva, audaç i cordial. Doncs, a la feina i amb trellat.