Por fin terminadas las tan ansiadas EBAU 2022. De nuevo encontramos estudiantes ansiosos, y preocupados por su futuro, como pasa año tras año, preguntándose si han sido lo suficientemente buenos como para superar esa prueba que anualmente deja a jóvenes sumidos en la incertidumbre y el desamparo.

Por tercera vez he sido una de ellos, he vuelto a vivir en mis carnes la desesperación por entrar en una carrera que me inspire, y una vez más me enfrento a una posible verdad, que no he dado la talla, que no he sido suficiente, ¿Es esto sano? ¿Hacernos pensar que somos insuficientes es algo bueno para el sistema? Aquel que se empeña en hacernos creer que estamos por debajo de nuestras posibilidades, que hace que pensemos que todos nuestros fallos se deben a solamente nosotros. ¿Para qué?

Todos los años veo a compañeros entrar en carreras que no les gustan, apesadumbrados porque no han llegado a sus estándares, generando así una y otra vez profesionales que no disfrutan de su trabajo, al cual no les ha quedado otra alternativa que dedicarse. Así normal es que lleguemos a clínicas médicas y nos traten con desgana, que a nuestros niños y niñas les enseñen profesionales que no disfrutan de su labor. ¿No os dice nada esto? ¿No os dice nada que cada día sea más imposible dedicarse a lo que nos apasiona?

Lástima que nuestro sistema educativo sea tan necio de dejar escapar a tantos posibles profesionales que aman sus carreras, su oficio, lástima que cada vez sea más difícil ser feliz dentro del sistema educativo.