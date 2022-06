He visto una foto de dos orgullosos cazadores delante de dos pobres búfalos asesinados con un rifle a gran distancia, ¡Que valientes! Valiente aunque no lo comparto es el torero, es el que entra en una casa ardiendo para salvar a alguien, el que defiende a una mujer agredida, etc. , no el que al ver que la División Acorazada Brunete no se ha movido se echa atrás vacilando de salvador del sistema democratico chaqueteando en su beneficio para seguir siendo un crápula. Se debería limitar el derecho a la inviolabilidad, que esta no sea universal, que se concrete a unos supuestos para no dar carta blanca a mucha gente, no solo al cazador sino a todos los que la tienen por sus cargos políticos y castigando asimismo a quien denuncie o ataque injustamente o sin motivo, pero a veces falta el castigo, la impunidad en este país está asegurada, pudiendo agredir o insultar, pues aquí no pasa nada. Luis Monleón Almela. Paterna.