El otro día la Señora Olona me dio un poco de miedo. Su chulería para dirigirse al ministro de la Presidencia fue más propia de una de Chamberí que de una vecina de Alicante. Arremetió contra el gobierno autoproclamándose “Macarena de Salobreña” y una y otra vez, refregó ese título que, birlibirloque, se había sacado de la manga, como si de un marquesado se tratara. A su diestra, le reía las gracias su compañero de pupitre, satisfecho por el ingenio impostado del ariete de su formación. Con el pelo completamente engominado, al más puro estilo hitleriano y esa sonrisa cínica que le impide despegar la comisura de los labios, doña Olona, con toda la chulería del mundo, alardeó ante todos los diputados del gol que le acababa de meter a la democracia española. Ella es así. Lo tiene claro. Cualquier cosa es válida para llegar al poder, porque solo así podrá subvertir el sistema y deshacer los logros alcanzados. Este es su objetivo y no otro: ir hacia atrás como los cangrejos. Si pudiera, la falsa salobreñera nos haría vivir como los neandertales, en los recovecos oscuros y fríos en los que se refugian las alimañas. Como mujer, madre, hija, nieta, sobrina, prima, valenciana, española, europea y terrícola, tengo que decir que esta señora me da grima.