Me cruzo en el paseo junto a la playa con dos personas ciegas, cogidas de una mano, y en la otra, sendos bastones que rastrean hábilmente el suelo para guiar sus pasos. Tal vez no me ven, pero seguro que, si les pregunto, saben muchas cosas de mí. Me giro y no dejan de sorprenderme su tesón, su parsimonia, su sensibilidad, sus ganas. Dos ciegos, mujer y hombre, disfrutando de un paseo junto al mar.

Hace calor, pero la brisa y la sombra de las palmeras suavizan el bochorno. Quizá ellos no aprecian el cromatismo de azules y blancos. Tal vez se pierden el horizonte infinito y perfilado. Acaso no contemplan las barcas blancas a lo lejos. No ven a los niños jugando en la orilla… ¿Qué se yo del sonido de los azules y del batir de olas, del murmullo del viento en las dunas y el ulular de las palmeras? ¿Cuántas fragancias vuelan a merced del viento? ¿A qué sabe la arena caliente? ¿Puedo acaso calcular cuando cambia de velocidad de la brisa que me acompaña? ¿Cual es el canto de las gaviotas felices? ¿A qué huele el camino entre los lirios? ¿Cómo cruje el paso de los grillos? ¿A qué suena el castillo de arena en las manos de un niño? ¿Sabe igual la sal que mecen todas las olas? ¿Qué es más suave un beso o un íntimo suspiro ? ¿Cuándo cambia la temperatura del aire? ¿Cómo cantan los mirlos hambrientos? ¿Qué aromas anuncian la tarde? ¿Es acaso menor el infinito de sus sueños?... “Privilegio” de vivir con todos los sentidos menos uno. De no someterse a la tiranía de los ojos. De atreverse a disfrutar plenamente de lo que posees, a no mirar la vida, tan solo tocarla, oírla, respirarla y tragarla con la avidez que dan las ganas al vivir a ciegas. Dulce y feliz paseo, les deseo; y cuando nos volvamos a cruzar, les preguntaré por todo lo que ignoro de la playa y el mar, del camino polvoriento, del viento, de los niños, las dunas, las olas, y de tanta vida que desconozco por “solo mirarla”.