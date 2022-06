Cuando salga el toro veremos qué faena le hacemos. Parecen reflejadas en términos taurinos las palabras de los políticos cuando les preguntan con quien pactarán si lo precisan. El afán desmedido de poder que tienen algunos les hace callar para ver si cogemos algún voto indeciso. Teniendo en cuenta que en este país como dijo el escritor y académico Arturo Pérez Reverte no se vota a uno sino contra otro, hay que hilar muy fino para no pillarse los dedos y seguir apoltronados. Las encuestas sobre perspectivas electotrales dicen esto o lo otro, triste el voto del que lo hace influido por ellas y no por sus ideas, necesidades, afinidades, etc., pero con tal de manipular a algunos insultemos, denunciemos, hagamos públicos sus posibles pecados privados, mintamos pues una mentira contada mil veces se convierte en verdad (Goebels dixit) y quizá lo amarguemos y pierda. En fin hemos de votar porque son un mal necesario, pero votemos como se dice por aquí, en la Comunitat Valenciana, am trellat. Luis Monleon Almela. paterna.