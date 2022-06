En el artículo de mi admirado Julio Monreal del pasado domingo 22 de mayo "Callejero base cero" habla de la calle Rey D. Jaime como de un callejón. Es la tercera vez que encuentro este calificativo en su periódico (como observará soy lectora diaria) y me ha dolido por haber vivido allí.

De hecho, esta es una copia casi literal de las cartas que he mandado al periódico en las otras ocasiones en contestación a dichos artículos. Estoy de acuerdo de que este gran Rey merece una gran avenida en nuestra ciudad. Dicho esto, he de defender la dignidad de la calle que hoy lleva su nombre. Las fotografías se pueden hacer de muchas maneras y el enfoque elegido en este artículo no es el óptimo. Esta calle tiene la característica de que todas sus fincas, que datan aproximadamente de 1850, son iguales, con un estado de conservación excelente y un estilo constructivo muy digno. Son pisos amplios de hasta 180m2 con jardines en la parte posterior de las fincas cuentan con grandes patios de entrada que hoy no pueden verse por estar cerrados los grandes portones que los cierran. Las fincas constan de entresuelo, piso principal y dos pisos más. Fue quizá el primer proyecto urbanístico conjunto que se hizo en Valencia en los solares que quedaron del Convento de la Puridad a raíz de la desamortización de Mendizábal. De hecho, tiene un nivel de protección urbanística. Antes de la peatonalización, la calle tenía dos aceras de un ancho normal, a un lado aparcaban los coches en cordón y todavía quedaba sitio para una circulación normal de coches. En fin, creo que no se merece que la califiquen de "callejón oscuro". Por la mañana se puede disfrutar del sol que ilumnina la calle; si por la noche está oscuro a pesar de tener unas buenas farolas es debido a la desidia del ayuntamiento que a veces tarda en reponer las bombillas fundidas o no destina la misma potencia que a la iluminación de la Glorieta. Y a última hora de la tarde, incluso el entorno del Mercado y la Lonja hasta hace algunos años estaban mucho más oscuros.

Se da la circunstancia de que se encuentra contigua a la calle de la Conquista y a la del Moro Zeit, último gobernador almohade de Valencia, y las tres conforman una manzana con el mismo estilo arquitectónico, lo que da una coherencia urbanística al callejero en este punto.