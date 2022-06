Me preocupa la cantidad de jóvenes que no salen a la calle o que salen de forma muy escasa porque tienen una adicción a las pantallas que les hace volverse más antisociales, pero la naturaleza del ser humano es de socializar, no de pasarse 5 horas delante de un objeto que no lleva más de 20 años en nuestra sociedad, aparte de que no es bueno para nuestro cerebro tantos estímulos constantes y no dejar descansar al cerebro. Y cada vez las cosas se ponen peor, porque los niños ahora con 9 años ya tienen su primer móvil, y si los padres desde pequeños les dejan la tablet durante 2-3 horas cuando solo tienen 2-3 años, eso les destroza el cerebro. Y mejor ni hablemos de las redes sociales el mal que está haciendo en adolescentes, de muchas inseguridades y depresiones, incluso puede llegar a problemas de alimentación como la anorexia o la bulimia. Creo que se debería regular más el consumo de esas nuevas tecnologías, que lo que hacen es que perdamos el tiempo en cosas tan insignificantes como ver a gente bailando delante de una cámara. Este es un problema al que no se le da la importancia que se debería.