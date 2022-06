Me llamo Emilia Nacher, colaboro desde hace más de 20 años en una asociación , Ananda Maitreya, que ayudamos a mujeres sin hogar , dándoles comida y proporcionándoles un techo , ayuda psicológica y trabajo o ayudas sociales. Nos cedieron un chalet en Godelleta y habitaban cinco mujeres que estaban luchando por una nueva vida. Una de las acogidas tuvo un brote psicótico y tiró a las demás y agredió al dueño del chalet y vecinos. Personalmente me ha dado las palizas más grandes de mi vida, en dos ocasiones, pegándome con un candado en la cabeza y ya en el suelo con mi propia cabeza sobre el suelo, con tal pérdida de fuerza que no me podía defender, mientras ella me seguía pateando. Más de cuatro veces avisé a la guardia civil que trató el tema como una ocupación, cuando no lo era, porque el chalet no estaba vacío y ella tenía firmado que acataba unas normas de convivencia que si no cumplía se comprometía a abandonar el chalet. En una ocasión la guardia civil le dijo que saliera, pero ellos se fueron a comer y ella volvió a entrar saltando la valla y rompiendo los ventanales de la casa. Hace 6 meses ya de los primeros hechos y la justicia sigue permitiendo que ella esté allí destrozándolo todo y amenazando a muerte a los vecinos. He solicitado a fiscalía su incapacitación, pero se ve que hasta que no mate a alguien no van a hacer mucho. La muchacha dice que yo asesiné a su abuela, la enterré en el jardín y me quedé con su cartilla del banco, mientras ha destrozado los contadores de luz, los muebles de cocina, el baño y todo el chalet. Ni el ayuntamiento hace nada, ni servicios sociales de Godelleta, ni policía ni guardia civil. Cada vez que me llaman a declarar debo dejar mi puesto de trabajo de enfermera y acudir a Requena toda una mañana, he solicitado que unan las causas de diferentes juzgados y no me dan respuestas, a día de hoy están en juzgados distintos. No entiendo de leyes, llevo 5 años dando de comer a las personas en situación de calle sin subvenciones, solo por ética y solidaridad, nuestra gestión ha ayudado a más de 20 mujeres a encontrar una vida más digna, solo por ello creo que deberíamos de continuar, aunque a veces el esfuerzo económico sea desbordante, aunque a veces, más de las deseadas acabemos en un hospital. Pero creo que la sociedad debería poner un poco de atención a las entidades que cuidamos de las personas , producto de esta sociedad desigual que no han tenido las mismas posibilidades o que tienen adicciones o problemas mentales que son más del sesenta por cien de las que se encuentran en esta situación. El papel de las entidades que colaboramos a un mundo más justo sigo creyendo que es importante. Cuando esta chica mate a alguien posiblemente me metan a mí en la cárcel, porque verán en mí a la responsable, mientras tanto ¿cuántos funcionarios, cuántas personas que están al servicio de la comunidad y recibiendo un sueldo, están mirando a otra parte?¿Cuántas personas tienen que morir para que se agilice un trámite que se podría haber agilizado porque es urgente?... Los titulares de prensa nos lo dirán… cuando sea ya inevitable.