Ahir faltà mon tio Àngel, germà de mon pare, padrí meu de baptisme i de boda. En els anys 60, com tants i tants, hagué d’emigrar a França. Quant tornava per a Nadal en portava els millors joguets que he tingut de xiquet. Recorde un cotxe preciós, un mercedes blavet, i un tricicle roig que m’agradà tant que mel xitava per a dormir amb ell. Es casà i tornà a Paris amb ma tia Rosa. Allí nasqué la meua cosina i recorde totes les fotos que ens enviava: ell, ma tia, la meua cosina i tants i tants altres cares conegudes i no tan conegudes en aquella França dels anys 60 plena d’emigrans espanyols...Tornà a Alginet i montà un llavador de cotxes, el millor del poble i de tota la redona... Sempre el recordaré actiu, somrient, contant coses gracioses i en eixa cara de pillet: de jove fou cantant soliste en les berbenes del poble. Descanse en pau. Mon tio, el meu padrí, Àngel Ruiz Benito, Braso, el del llavador de cotxes... José Salvador Ruiz Fargueta. TORRENT.