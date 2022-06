Zambullirme en los museos del arte romano antiguo no es una afición que me venga de lejos, pero con la edad me he atrevido a ver más allá del simple bloque de granito o el monolito de mármol desgastado. Esta nueva actitud me ayuda a conocer mejor nuestra cultura ancestral, de la que nos hemos nutrido desde hace siglos.

Esta nueva curiosidad, esa nueva mirada a las "simples piedras" (que decíamos los porfiados), me revelan muchos mensajes escondidos. Y entre ellos hay uno que me despierta gran interés: cómo se consideraba a la mujer en la época romana. La mujer, según su condición, podía ser esclava, liberta o nacida libre (el mejor de los destinos); pero nunca era considerada ciudadana, nunca tendría acceso a la política. A las "privilegiadas" que habían nacido libres se las llamaba "ingenuas", que en latín significa "nacida libre"(¡vaya paradoja!) La mujer romana "ingenua" era considerada siempre como una menor, como si fuera un niño. De ahí el origen del término "ingenuo". Sus ocupaciones podían ser la crianza de los hijos, nodrizas, hilanderas, tejedoras, costureras, cocineras... En los oficios artísticos podían ser bailarinas, mimos, pero nunca actrices (eran los hombres los que hacían de mujeres en el teatro). La mujer también ejercía la prostitución; prohibida, denostada, pero consentida. Que las mujeres pudieran superar esa condición no ha sido ni es una tarea fácil. Pero da la sensación de que, a pesar de que nos separan más de dos mil años, para muchos hombres, apenas han transcurrido meses, y siguen considerando a la mujer como en la sociedad patriarcal romana: las mujeres no deben meterse en los asuntos importantes de los hombres, porque es cierto que han "nacido libres", lo que significa que tienen la ingenuidad de un niño. Queda mucho por hacer todavía para cambiar esa mirada; muchos museos de la vida cotidiana que visitar con otros ojos, sin miedo a descubrir y a cambiar una vieja realidad que no es ni de granito ni de mármol, y que tiene forma de mujer.