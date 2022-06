Como persona joven que reside en esta ciudad, echo en falta más zonas de ocio para la gente joven y no tan joven, que quiera entretenerse. Como persona deportiva que soy lo que más me gustaría es una escuela multideportiva con precios asequibles para todo el mundo, porque me parece una muy buena forma de tener un ocio saludable. También me gustaría un cine, porque hay muy pocos sitios como para ir por la noche un sábado o domingo por la mañana y tenemos que desplazarnos a la ciudad de al lado.

Haría falta también un centro comercial, todo lo que hay son tiendas más pequeñas y se echa en falta un centro así para ir de compras. No estaría mal un parque de atracciones pero es mucho pedir.