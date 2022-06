Siento mucha impotencia hacia el trato que reciben las mujeres en su periodo menstrual. Como estudiante adolescente, cuando tengo que justificar una falta de asistencia por el dolor o incomodidad siento que no es "suficiente" razón a ojo de los maestros. Igual que cuando pido ir al servicio por razones de higiene o malestar, lo interpretan como una excusa para no permanecer más tiempo en el aula. Lo mismo con las clases de Educación Física, ya que muchas veces, parece que los profesores no se tomen en serio o no tengan en cuenta la dificultad que entraña realizar actividades físicas con el dolor menstrual.

Además de la escasez de productos de higiene íntima en los recintos escolares que conlleva que tengamos que traerlos de casa y la poca información que recibimos sobre la menstruación, lo que crea que sea visto como un tabú para la sociedad. Es importante trabajar estos temas para que poco a poco, a las mujeres no se les presente este tipo de situaciones ya sea en la escuela o en el trabajo.