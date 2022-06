Cuando llegó la transición se legalizaron todos los partidos políticos bajo el compromiso de trabajar por el bien de la nación. Pero esa voluntad de compromiso duró poco. Cuarenta y cuatro años después, tenemos una España dilapidada en manos de políticos sin escrúpulos que sólo buscan el poder y la paga vitalicia. Miles de españoles en edad de trabajar del bar no salen, gracias a las subvenciones y derechos adquiridos otorgados, sin ton ni son, a cambio de votos. En mi opinión todos los españoles aptos deberían estar obligados a cotizar para aportar su grano de arena, y el que no lo hace está expoliando los derechos de quien trabaja. Un okupa es un delincuente que usurpa los legítimos derechos del dueño impunemente y cuando el juez después de miles de euros gastados ordena el desalojo y restitución de la propiedad a su legítimo dueño esto debería estar acompañado del abono íntegro de todos los gastos, daños y perjuicios, incluso los meses de hotel que han tenido que pernoctar la familia del propietario siendo responsable civil subsidiario el Estado, por haber permitido la ocupación y no haber ordenado el desalojo inmediato. ¿Dónde está contemplada en la Constitución la ley pro-okupa? El robo debería de estar sancionado desde el primer euro. Los sindicatos deberían sustentarse exclusivamente de sus afiliados. Las duplicidades de competencias autonómicas sólo sirven para tener a miles de enchufados a dedo, generando gasto sobre gasto... ¿Es esto lo que quiere usted? Rosa Machí Prat. benifaió.