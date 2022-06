En mi ignorancia y curiosidad quiero averiguar de qué se trata. Estoy tentado pero me resisto a buscar en Internet; y, bajo un sol de fundición, tomo el camino bordeado de cipreses que parte desde la casa del Mitreo. Mis pasos crujen sobre la ancha senda terrosa que se ondula al fondo, acompañada de las altas y puntiagudas coníferas. Mi sombra, bajo mis pies, y un par de gorriones saltarines son toda mi compañía. Alcanzo la curva, y de nuevo el camino se estira y vuelve a doblarse. Siento que el sombrero de verano no es suficiente para soportar un sol vertical con muchos años de experiencia en lanzar sus dardos. Pienso en abandonar, pero un soplo de aire reminiscencia de los buenos tiempos de la “villa romana”, me anima a continuar; y me veo recostado en el “triclinium”, en el segundo peristilo de la casa, junto a las fuentes, la acequia de agua corriente, las enredaderas y los macizos de flores.

Silencio y calor, crujir de mis pasos lentos, silencio y calor, y, de repente, el sendero que se ensancha ampliamente y desaparecen los cipreses. Un súbito alboroto de aves asustadas anuncian el primer sarcófago, gris, de una pieza, cubierto por una losa que deja entrever su interior anegado y turbio. A escasos metros, otra más, de esquinas redondeadas, de mármol, cual vieja bañera desportillada. Bajo un olivo una lápida de mi altura surge del suelo polvoriento, con una inscripción que no consigo leer. Sigo recorriendo la explanada funeraria hasta alcanzar dos construcciones altas de sillares de granito; dos mausoleos cuadrangulares, cerrados con sendas puertas de hierro. Su interior atesora en nichos las cenizas y ofrendas de los miembros de dos importantes familias, con inscripciones relativas a sus nombres, cargos, gestas, familias, fechas…; epigrafías funerarias que dan información de la época en que vivieron, y que si no fuera por ellas, nuestra historia quedaría más incompleta. Regresan las aves, familiarizadas con mi presencia, a sus lugares habituales y a su parloteo indescifrable. Intento descifrar la epigrafía de una losa blanca sobre una de las puertas, que no deja espacio sin grabar; y creo ver en caracteres bien marcados y en mayúsculas: VICENTA RUIZ - NATURAL DE PUENTE GÉNAVE - MADRE Y ABUELA - TRABAJADORA Y BONDADOSA - AQUÍ REPOSA PARA LA POSTERIDAD – MCMLXVI - No lo pienso dos veces; anoto el texto en un pañuelo de papel, lo doblo primorosamente, y lo lanzo al interior del mausoleo. Es el mejor homenaje que puedo dedicarle a mi querida abuela, que la sepultaron en tierra, en el cementerio de Valencia, hace cincuenta y seis años, y nunca supe en que lugar reposan sus huesos. Mientras, a estos ilustres antepasados emeritenses, sus sepulcros y epigrafías les siguen dando testimonio después de dos mil años. Seguro que junto a ellos estará acompañada y reconocida durante muchos años. Abandono el columbario acariciando los hierros de la puerta, el mármol caliente y blanco del dintel, sus sillares robustos…, ¡Cuidadla bien!, exhorto a las palomas, los gorriones y los mirlos. Por fin mi memoria funeraria tendrá un claro referente de mi añorada abuela materna. Y que mejor lugar que aquel panteón romano del siglo II, en el columbario soleado, tranquilo, cercano a la fresca y hermosa Casa del Mitreo.