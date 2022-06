A propòsit de l’esborrany del nou decret que marca el nou currículum a la Comunitat Valenciana ...

Senyores i senyors polítics...

Diu la dita que “qui canta el seu mal espanta”així que posem-nos tots a cantar perquè “cantant cantant, les penes se´n van” Així portem dies i dies el docents de música, cantant i cantant però la pena segueix ahí i podríem dir que no “estem de bona solfa”

El refranyer popular que és savi, ens parla dels beneficis de la música, i d'açò bé en saben els músics, però, també els familiars, ja que “a casa del músic, qui no canta taral·leja” Sembla que els que no ho tenen tan clar, són en política, els que van per davant.

“Deixen fer fent, que la música és de qui l’entén”. “A casa dels músics van a fer albades”? Sembla que han “perdut la xaveta i el compàs”...

Per tots és sabut que “qui no canta, no menja” així que no patisquen que cantarem fins que no tinguem veu, “parlarem si cal en octava alta” i tocarem els nostres instruments fins que ens escolten.“Llenya al bombo”

“Els músics per a cantar han necessitat pregar, i en haver començat no se'n saben deixar”. El camí del músic és llarg, dur, pesat… però la recompensa és tan especial que ben bé paga la pena. No desistirem i lluitarem perquè la música tinga el paper que li correspon dins del currículum.

“La música no fa dol” però els músics sí que estem de dol. Dol per la mort lenta de la nostra assignatura, dol per tindre que esperar en cada reforma educativa si la música tindrà la importància que es mereix, dol per tindre que justificar que la música siga una assignatura obligatòria, dol per la falta de respecte al professorat de música i a l’assignatura, dol per eixa falta de previsió creant places als departaments de Música per a ara sobrar... .

Hi ha qui diu ser poc entonat, però com tota activitat, “cosir i cantar tot és començar” Com algú va dir, vostés “bé canten però mal entonen”. Per a iniciar-se en el mon de la música cal perseverància, paciència, treball, acceptació, voluntat, motivació, disciplina… i tot açò requereix d’un temps. Un temps que a les aules ens han llevat.

“A bones ganes de ballar, poc so és menester” I no serà per música, perquè de tota classe l’han tingut: des de pasdobles fins a marxes de processó...però prompte es veu que poques ganes tenen de ballar. Nosaltres ben tranquils podem dir que hem “donat el do de pit”. Ara, com és per tots sabut “a pocs diners, poca música”

“La música amanseix les feres” però sembla que no a totes… De bones maneres, amb bones paraules, amb raonaments, amb estudis científics, amb música i més música... amb quin idioma els ho tenim que explicar? No és la música el llenguate universal?