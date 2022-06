Hoy tengo la misma edad que Joan Fuster, mientras que aquel día yo era un joven estudiante y Fuster un prestigioso intelectual del nacionalismo valenciano de cincuenta tres años. El día 21 de junio de 2022 hará treinta años que nos dejó.

La única vez que compartí mesa con Joan Fuster, fue en el Palmar, en la primavera de 1973, durante una comida celebración de La Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. Aún conservo una foto del evento. Fuster era un colaborador de lujo. Yo era un imberbe atrevido de veintiún años que estudiaba Económicas y que trabajaba en la redacción como “aspirante a corrector de estilo”. Al final de la comida, entre copas, cafés y carajillos, dado mi carácter desinhibido, e instigado por los compañeros, me lancé a cantar delante del insigne valenciano. Me escuchó con atención, y, cuando terminé, Fuster me miro circunspecto, y con su voz grave me dijo: "Podries fer carrera en la cançó". Le di las gracias emocionado y continuamos con la fiesta.

Siempre he considerado que Joan Fuster era un intelectual, una autoridad y un referente de nuestra cultura, pero, desde ese día, también tuve el convencimiento de que, o tenía mucho sentido del humor, o muy mal oído musical.