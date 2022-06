Me gustaría manifestar mi indignación con el protocolo que se sigue en la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital la Fe de Valencia.

En primer lugar dejar constancia que en ningún momento estoy descontenta con el trato recibido por la gente que trabaja en la unidad, porque sin duda son muy amables, educadas y empáticas. Pero eso no quita para que el protocolo que se sigue sea poco humano.

Me sorprende que con lo que se trabaja en pro de la humanización de la sanidad, el protocolo del Invitro de este departamento sea todo lo contrarío y en ningún momento se valore de una forma global y personalizado cada uno de los casos que llegan a él.

Mi caso en concreto empezó en 2019 en el departamento de Planificación familiar del Hospital Peset de Valencia, tras varios intentos por hacer las inseminaciones no pudimos realizarlas por un mioma, quiste y por la Pandemía (situación que nos ha afectado a todos y en especial a parejas en mi misma situación).

Cuando por fin se reactiva el servicio me remiten a la Fe por la edad, esperamos la correspondiente lista de espera, me indican que hay que operarme si o si para hacer el tratamiento. Me opero por lo privado para poder adelantar tiempo, y el correspondiente tiempo de recuperación.

Por fin, en Febrero de este año me indican que podemos empezar, me mandan la información en la cual se indica que mandarán un enlace Webex para una reunión informativa, enlace que nunca llega y no recibimos la información correctamente, y la cosa se demora un mes más.

Cuando por fin parece que vamos a empezar, me indican que hay que esperar otro mes más porque claro llega Semana Santa y hay días festivos y como me pilla ahí pues ya no se puede, otro mes más.

Y por fin, si ya vamos a por ello y empezamos la estimulación ovárica y respondo de forma adecuada creando ovocitos, pero…cumplo en mitad del proceso los 40 años (edad maldita). Me hacen la transferencia de dos embriones que por desgracia no agarran y sale negativo al embarazo. Y tras esto me toca esperar dos semanas para que mediante llamada telefónica, me indiquen que sintiéndolo mucho como ya tengo 40 años (ojo! 40 años, 1 mes y 8 días) no pueden hacer nada por mí.

Tras toda esta parrafada, me parece indignante y considero que sería interesante revisar el protocolo a seguir, y valorar como ya he indicado anteriormente cada uno de los casos. Puesto que lo único que me limita y por lo que se me niega el resto de intentos es simplemente que tengo 40 años. Creo que sería interesante valorar que si tu cuerpo a respondido correctamente a la estimulación, y no hay nada que indique estar mal si ya has empezado el proceso te dejen realizar el resto de intentos. Total lo único que me diferencia de otra mujer que haya respondido igual o algo peor es que yo he cumplido los años en Mayo y ella los cumple en Septiembre. ¿Por qué no se puede intentar durante el año de tus 40?

Porque encima yo tuve una reunión previa al tratamiento con una enfermera, a la cual le pregunte explícitamente que si durante el proceso cumplía los 40 años y mi cuerpo había respondido bien si me harían los siguientes intentos, a lo cual ella respondió que sí. Creo que la que no estaba informada de las normas era ella, y ojo, no la culpo de nada a ella que fue de lo más educada y atenta.

Pero me parece nefasto y psicológicamente devastado que te digan que “si quieres tener hijos lo pagas”, porque señores y señoras eso es lo que se lee entre líneas. Porque miles de mujeres como yo acaban en una clínica privada, que mira tú por dónde va y no tienen ningún problema y acaban teniendo familia en el primer o segundo intento (los que se nos niegan en la pública).

Y mira que estaríamos dispuestas a asumir costes extras de medicación que no nos cubrieran, o copagos o tarifas de visita, etc… Pero es muy triste que miles de parejas tengamos que acabar en una clínica privada cuando pagamos nuestros impuestos como el resto del mundo, e incluso algunas de ellas trabajan para esta misma administración dando lo mejor de nosotros para ahora recibir una patada en el mismísimo culo.

Sin más que añadir, espero que revisen el protocolo y que se planteen que detrás de esos 40 años hay personas, ilusiones, sueños y esperanzas. Y que igual hay que valorar más personalmente cada caso.