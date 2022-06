No se si será por morbo o por algún otro motivo partidista pero estigmatizamos sin ver las posibles consecuencias, en el caso de la violencia machista, vicaria o cualquier otra anteponemos la profesión del culpable a su delito, un guardia civil, un legionario, un concejal, un gitano, últimamente un conde, etc, olvidándonos de los fontaneros, albañiles,administrativos y otras ocupaciones relegadas cual leprosos en la antigüedad. El peligro es llegar a la creencia de que algunos de esos colectivos son todos iguales y no es así; de pequeño me amenazaban con que vendría un guardia y se me llevaría si me portaba mal, con lo que cuando veía alguno por la calle me asustaba mucho aunque no hubiera hecho nada. A mis hijos los he educado al contrario, esos colectivos están para ayudar, a veces dando su vida por ello y no siendo nosotros lo bastante agradecidos hacia ellos. Por favor, que la noticia sea : Un/a descerebrado/a ha quitado la vida a... Luis Monleón Almela. paterna.