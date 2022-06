En La Patacona nos sentimos como algunas vacas, ordeñadas pero muy mal cuidadas. Uno de los IBI más altos de la Comunidad Valenciana. Un apartamento VPO de 80m2 paga casi 900€... Instauran la Ora del 20/5 al 30/9, esta zona de aparcamiento está casi vacía durante la semana y muy concurrida los fines de semana. Pienso que el efecto recaudatorio será muy pequeño en comparación con las molestias a los vecinos.¿ Por qué no tenemos una tarjeta de residentes que nos exonere del pago a los vecinos? Zona deportiva pública, tras insistir al ayuntamiento nos dejaron utilizar las 4 canastas. Actualmente están volcadas y destrozadas desde hace 2 meses...Es la única zona deportiva gratuita de la zona...Parece que si no hay una concesión el ayuntamiento no promueve ninguna actividad deportiva por iniciativa propia.

El cargador eléctrico para coches de la plaza General Basset lleva estropeado casi 2 meses..., etc...