Manuela Carmena era flamante alcaldesa de Madrid. Me dejé arrastrar por mi hija y sus amigas aquel verano de 2015. Mi curiosidad, buen ánimo y mis ganas de mestizaje hicieron el resto. La libertad madrileña no se había convertido todavía en un lema populista, pero existía y se respiraba en todos los rincones de la capital. Una pequeña, acogedora y limpia pensión nos dio cobijo, por suerte. Me sentí un privilegiado al ser espectador de una fiesta de respeto y tolerancia social, desconocida para mí.

Paseamos por un centro hecho peatonal: Gran Vía, Fuencarral, Alcalá, Paseo del Prado, Recoletos… Una mañana calurosa, luminosa, colorista, desinhibida, permisiva, sexuada, exhibicionista, sin complejos, amable, pícara, alegre, llena de ganas de vivir las diferencias, de expresar abiertamente los gustos y deseos, de sacar los miedos del cuerpo y sentir que nadie los censura ni reprime; de libertad y derechos sin imponer ni limitar a nadie.

Sentí Madrid como una casa acogedora, donde todos teníamos cabida, donde nadie sobraba, nadie era extraño, ni ridículo, ni mejor, ni peor…, solo diferentes, personas hermosas, dichosas, importantes y únicas. Me sentí orgulloso de estar allí, bien acompañando y viviendo un delirio de libertad sin precedentes. La bandera del arco iris se convirtió, desde ese día, en mi única bandera.

A media tarde nos situamos, como pudimos, para ver pasar el desfile. Miles de personas se agolpaban a ambos lados del recorrido, y el calor arreciaba aquel 4 de julio, como si el sol también participase en la fiesta. Atronaban los tambores, la música y las canciones. Los desfiles de grupos, organizaciones y camiones engalanados, de todas partes del país y extranjeros, comenzaron a llegar a las dos horas, dada la gran afluencia de manifestantes. No se como conseguimos situarnos en primera línea para disfrutar plenamente del espectáculo. Me había engalanado para el evento con pantalón corto crema, camiseta floreada en verde, gafas de sol y sombrero negro; un atuendo discreto comparado con los que lucían la concurrencia. Yo aplaudía, gritaba, cantaba y permanecía absorto y alucinado ante el espectáculo, cuando un participante (no diré sexo) que desfilaba cerca de mí, me dio un pellizco en el pezón derecho, me sonrió y continuó su periplo. No me lo esperaba y, aunque me quedé perplejo, no me enojó el suceso. Cosas del “Orgullo”, pensé. Mas tarde se lo comenté a mi hija. ”Eso quiere decir, padre, que todavía estás de buen ver”, me contestó. La manifestación acabó entrada la media noche; y nosotros con ella.

Este año ya he reservado el billete de ida y vuelta. Amor filial y reminiscencias me reclaman. 2022 será mi quinto Orgullo LGTBIQ+ (tres en Madrid y dos en Valencia). Espero sentirme dichoso, feliz y arropado por los madrileños tolerantes, respetuosos y libres; sin que nadie se lo tenga que publicitar ni imponer interesadamente. Y si acaso alguien me pellizcara de nuevo un pezón, sería la señal de que aún me queda algo de sex appel, o de que “siempre hay un roto para un descosido”.