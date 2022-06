Yo soy nueva, apenas 5 años, y puedo decir que si no hubiera existido ASPAYM y las personas que estaban, y están, para mí hubiera sido muy, muy, muy, muy difícil.

Descubrir de la noche a la mañana que se terminó tu vida....

En la fiesta, hablar con Luis de la doctora Grau, de la doctora Torralba, de la doctora Martín (una voz en la pandemia), del doctor Giner, que pelearon tanto para que aceptara, pero no claudicara.

Imprescindibles los fisios de medulares, y la inolvidable María, terapeuta ocupacional, que de nada se sacaba juegos y actividades de superación.

Pero encontrarme con ASPAYM, fue un antes y un después. No voy mucho, me gustaría. Pero no sé cómo, salvo ayudar en lo que me dicen y cuando me llaman.

Hablar con ellos, sentir que no estás sola. ¡Que sí!, ¡eres diferente a todos!, porque todos y cada uno, somos diferentes, aunque seamos lesionados medulares. El que siempre haya una sonrisa y una buena acogida, hace mucho.

Me dicen que tengo un carácter propicio a superar las dificultades, pero no sería así, si no me encontrara con personas como las de ASPAYM. Tengo mucha suerte de no haber ido dando tumbos por ahí, intentando saber qué me pasa, qué podré hacer con mi vida.

Hablar de libros, contar experiencias, hablar de viajes, reivindicar un trato justo. Aprender el tema de las sondas, de como tu cuerpo sigue siendo sensual y sexual, alimentación, piel, organismo…

El programa SIRENA durante la pandemia con Blasco, ¡qué hubiera sido de nosotros sin él!

Esas rutas del Club Tres Rodes, que disfruto por sus fotos y sus relatos. ¡Qué envidia!. Las fallas, las charlas, los talleres, las meriendas, los bailes, ….

Nuestro espacio en las manis del 8 de MARÇ. El trabajo laborioso y reivindicativo en las Comisiones del CERMI.

¡Y lo orgullosos y orgullosas que estamos con la primera Defensora de las Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia, que es de ASPAYM! . Sin menospreciar a las demás entidades que representan y defienden a las personas con discapacidad, ¡por supuesto!

¡Cuántas cosas y actividades en tan corto tiempo!

ASPAYM, Feliz Cumpleaños. Y…….. ¡que cumplas muchos más!