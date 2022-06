Mi carta está dirigida a las personas que, como yo, seguimos teniendo confianza en la buena voluntad de otras personas, con el resultado de haber sido estafados. Hace unas fechas se me presentó un joven que me dijo que su padre había tenido un accidente con la moto y estaba ingresado en el hospital de Requena. El citado me dijo que era vecino de la escalera donde yo vivo, y haciéndose pasar por hijo de una familia de la comunidad de vecinos para pedirme dinero para ir en el tren a verle. El resultado fue que le entregué 50 euros para ese viaje y me dio su nombre y el teléfono. Posteriormente me presenté en el domicilio de su familia, que él me había dado, encontrándome con la madre que él me dijo. La respuesta de la sra. fue que su hijo no estaba en Valencia, y que no se llamaba Carlos, Y que no tenía conocimiento del accidente del marido. Enrique Fernández Iniesta. valència.