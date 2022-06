Hemos de desterrar de nuestra cultura el concepto “viejo” referido a los seres humanos. Esa acepción peyorativa sinónimo de inútil, inservible, caduco, decrépito, anticuado, improductivo, senil, molesto, gravoso, desagradable… Podría seguir añadiendo significados ofensivos y no los agotaría.

No me negaréis los jóvenes y los adultos menores de sesenta años que no miráis a los viejos con cierta aprensión, o, en el mejor de los casos, con algo de compasión. “Son un molestia”, “Nuestros abuelitos”, son sentimientos que os asaltan sin saber por qué, pero que están en vosotros inconscientemente.

Desde hace tiempo hablar de la vejez se está poniendo de moda (Será porque cada vez somos más). Desde los que reivindicamos un trato digno e igualitario de las personas mayores, hasta los que opinan que vivimos demasiados años y suponemos una carga para esta sociedad en crisis. Y es que parece ser que nadie quiere ser viejo, pero todos queremos vivir muchos años. ¿No resulta paradójico? Alguien tendrá que encontrar “la fuente de la eterna juventud”, pero, ¡cuidado!, que el agua esté filtrada.

Tengo una anécdota al respecto. Un día un viejo conocido “malthusiano” me aseguró de manera vehemente que “somos demasiados y que sobramos los viejos que ya hemos vivido mucho”. Yo le contesté que no estaba de acuerdo con él, pero que respetaba su opinión. Pero le recomendé que debería ser consecuente con su manera de pensar y contribuir a mejorar ese supuesto problema demográfico y provecto, y le sugerí: “si no se te ocurre como hacerlo, te voy a dar una idea: suicídate.” Me miró y se quedo lívido y mudo. Desde entonces no hemos vuelto a hablar del tema.

Me da la sensación de que todos los que tienen pensamientos simples y radicales para resolver las crisis, la superpoblación, o el envejecimiento de la población, nunca consideran que forman parte del problema ni de la solución; únicamente los demás son los culpables.

Igual que no niego la niñez, la adolescencia, la adultez, tampoco niego la vejez; pero solo como conceptos meramente organizativos, clasificatorios, pero sin atribuirles categoría de valor. Los seres humanos atravesamos diversas fases de desarrollo con la edad, y en ellas aprendemos a vivir y a relacionarnos con las generaciones menores y mayores que nos acompañan en nuestra vida. Todas las personas nos necesitamos y todas somos importantes, al margen de nuestra edad y condición social.

Ser personas viejas significa, nada más y nada menos, que haber alcanzado una cota vital y un bagaje de experiencias que nos animan a seguir aprendiendo del entorno, y a aportar a los que nos rodean lo mejor de nosotras. La vejez, en el buen sentido, no pierde valor, si acaso lo gana por méritos propios.

Terminaré en tono esperanzado y poético: “Se que vengo de mis pasos, pero no soy el que fui. Soy aquel, soy los siguientes, y, con suerte, los que vendrán tras de mí.”