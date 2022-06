Quina genial idea ha tingut el senyor batlle de València, que per celebrar el 35 aniversari del Jardí del Túria hi ha inclòs una festa per a més glòria i honor de la líder i «generalíssima» de Més-Compromís. Llavors, com estem a final de curs, els xiquets i les xiquetes hi han d’aprofitar el bon temps per a celebrar els seus aniversaris, i quin millor motiu que una imputació. Així, clar que si, donant exemple «fent país» i «a la valenciana». Amb el «caloret», tot per l’aire i a fer la mà: els diners i els collons per a les ocasions. No hi havia millor moment. Ramón Puchades Rincón de Arellano. VALÈNCIA.