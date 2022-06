La bajada de pantalones del figurín no sirve de nada, o mejor sí, para reñir con otros vecinos por no sabemos qué intereses ocultos. El del fez quiere Ceuta y Melilla y no parará hasta llenarla de gente afín como ya hizo su papá con la llamada Marcha Verde en el Sahara Español. No importa el esfuerzo de la Guardia Civil, total son carne de cañón y si hay bajas no pasa nada pues a los mandamases de Madrid todavía no les alcanzan las pedradas ni el ácido. En este país necesitamos mano de obra barata y en negro (sin connotaciones racistas pues casi todos huyen del hambre y la violencia); no importa que se llenen de «gorrillas» las ciudades cuando me desentiendo de ellos, critico a Francia por los controles en las fronteras. Basta ya de hipocresías, son personas, no ganado, en Europa hemos esquilmado África, va siendo hora de que devolvamos un poco y no solo el «mea culpa» que han hecho los belgas con el Congo. Luis Monleón Almela. PATERNA.