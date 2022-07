Menos mal que al equivocarse con la bandera no han puesto la franquista con el águila, yugo y flechas, aunque bien mirado no hubiera estado mal, Putin se habría asustado y quizá hasta retirado pensando que le íbamos a mandar a la División Azul, pues connotaciones políticas aparte luchadores valientes y aguerridos sí que fueron. No es el caso, pero hay formas de luchar, informar pirateando su internet al pueblo ruso de sus muertos por el capricho de su opresor, no siendo hipócritas con los embargos al gas, petróleo, oro, etc, como están haciendo algunos países que de boquilla dicen lo malo que es, pero bajo mano bailan el caldo al Zar. Luis Monleon Almela. PATERNA.