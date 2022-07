Antes de meterme en harina quiero hacer una salvedad: Tengo de espíritu conservador unas latas de atún en mi casa, y poco más. Desde joven he defendido las ideas progresistas y las libertades democráticas, y a estas alturas no voy a renunciar a unos principios que también son finales. Así que, lo que voy a decir no son cargas de profundidad a nuestro gobierno, más bien se trata de las autocríticas necesarias que yo mismo me haría si estuviera en su situación.

Vivimos tiempos difíciles que necesitan medidas inteligentes, justas, necesarias y complejas. No basta con aconsejar a los ciudadanos viejos aforismos de aire emprendedor, como el que da título a esta carta. Tal vez habría que rescatar otros como “El que más puso más perdió”, o “Si hemos perdido la confianza, qué nos queda”… No es recomendable ni acertado lanzar medidas llamativas indiscriminadas de escaso efecto para la mejora de las economías de las familias empobrecidas por la crisis; como la reducción del IVA del recibo de la luz, del 10% al 5 %. Por tres razones: por un lado, el hecho de que se trate de un descuento indiscriminado, tanto para las familias y negocios que tienen serios problemas para llegar a fin de mes, y también para aquellas otras y otros que no tienen problemas de solvencia económica. Estamos ayudando a los que lo necesitan y gratificando a los que no tienen necesidad. Por otro lado, ese cacareado descuento se convierte en una limosna (el ahorro del 5% en una factura media supone 5 euros al mes) que no da ni para comprar media docena de barras de pan (sin masa madre). Y como última razón, que el monto total de ese infructuoso descuento lo pagaremos todos los españoles, pues el gobierno dejará de ingresar, según las cuentas publicadas, unos seiscientos millones de euros, en las arcas públicas. En resumen, un gesto muy llamativo pero escasamente operativo y gravoso para el estado. Sabemos que las energéticas están “haciendo su agosto” con los precios del gas y del petróleo; se están enriqueciendo a costa de la pobreza de la mayoría de trabajadores y las clases medias. Por qué el gobierno no toma medidas urgentes para cobrar más impuestos a los que más ganan. La crisis debería ser cuestión de todos; empresas, trabajadores, funcionarios, políticos, iglesia, pensionistas… Pero sigue ocurriendo lo de toda la vida: en las grandes crisis, en las guerras, los ricos se hacen más ricos, y los pobres más pobres. Y yo que pensaba que teníamos un gobierno socialista que luchaba por los más necesitados… La democracia no consiste únicamente en elaborar una constitución, formar un parlamento, hacer sesiones semanales y elecciones cada cuatro años. La democracia que gestiona un buen gobierno, legalmente elegido, debe cumplir la constitución acordada, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, escuchar y respetar la voz de los vecinos, vivir de cerca sus necesidades, ser sensible a los problemas de todos…; y si tiene que contar las verdades y servidumbres que lo limitan, hacerlo con claridad y sinceridad. Pero lo que nunca se debe hacer es intentar ocultar ni engañar al pueblo soberano que ha depositado su confianza en él. A pesar de lo que parece somos un pueblo inteligente y progresista, y no hemos perdido la capacidad de criticar a todos, sobretodo a los propios. Y aunque tampoco lo parezca tenemos memoria y esperanza en la democracia que forjamos entre todos y que nadie nos regaló; y la seguimos respetando y queremos mejorarla. Reformulando el viejo proverbio: A quien ya no le queda nada por arriesgar no podrá pescar. Y si lo que ha arriesgado es la confianza, no tendrá ganas de regresar al mismo caladero.