Querida Inés, permíteme que me presente, me llamo José Bustamante, soy de un municipio de la provincia de Valencia llamado Manises, Ciudad Histórica y Laboriosa. Me afilie a tu/nuestro partido en el año 2015, me presenté como candidato a la alcaldía en el 2019 y desde entonces soy concejal portavoz. Recuerdo como si fuese hoy mismo la enorme ilusión que teníamos todos en la agrupación por esas fechas, hablábamos con la gente del pueblo y les transmitíamos esa ilusión, esa fuerza, esa energía, la de un partido que venía a regenerar la política nacional, autonómica y local, nadie nos podía parar éramos una fuerza de la naturaleza, teníamos reuniones interminables, que empezaban con una cena y terminaban de madrugada tomando un café en casa de cualquiera de nosotros, ilusión desbordante. Y de lo bien que nos lo pasábamos en nuestra carpa, ni te cuento. Después de lo ocurrido en Andalucía has decidido que para remontar la situación vayamos a una refundación que sea capaz de revitalizarnos, de devolver el ánimo a todos, a nosotros la base del partido y también a nuestros potenciales votantes que o bien votan a otra opción política o directamente no votan. El planteamiento a mi entender es el correcto y te lo agradezco públicamente Pero querida Inés, la manera de llevarla a término es totalmente equivocada, entiendo que desde tu apartada orilla, veas las cosas de una manera muy distinta a como la vemos los que estamos en este otro lado de la orilla, veras tu trabajas/piensas en unos tiempos que no son los nuestros, tú piensas en una elecciones generales y por eso te permites plantear un congreso de refundación dentro de seis meses, pero todo tu planteamiento es erróneo y abocado al más absoluto de los fracasos, y si me permites y has leído hasta aquí, te ruego continúes y veras el porqué de mi afirmación. Como te decía más arriba, en el año 2019 estábamos llenos de ilusión, con el ánimo henchido y con ganas de presentarnos a cualquier elección que hubiera, sin embargo en estos momentos ni hay ilusión, ni fuerza, ni energía, ni motivación alguna y eso es lo que transmitimos, si esta situación se alarga durante seis meses más, ¿acaso piensas seriamente que la situación mejorara?, es algo tan simple como que te contestes a esa pregunta y te darás cuenta que de ninguna manera puedes alargar esta agonía seis meses más. El lunes día 27 de junio en la reunión de la ejecutiva nacional, planteaste la refundación para dentro de seis meses, dijiste que tenías un plan, plan que compartiste con Begoña Villacis y solo con ella, pero cuando otros compañeros de partido te pidieron que lo explicaras para todos dijiste que no podías, que era un plan secreto, creo querida Inés que nos has confundido a los afiliados y a los cargos del partido con una manada de borregos que ciegamente siguen al pastor, aunque este los lleve al matadero. Te has planteado siquiera que nosotros debemos hablar cara a cara, de tú a tú con los vecinos de nuestras ciudades, pueblos o aldeas; y que esperas que les digamos, algo así como “confía en nosotros, que tenemos un plan, que vamos a revolucionar la política, vamos a volver a ilusionaros a todos, tenemos nuevas ideas fabulosas que mejoraran vuestras vidas” y cuando nos pregunten “¿y cuál es ese plan?” de verdad quieres que le contestemos en voz bajita, “es un secreto”, ¿cómo crees tú que quedaremos? ¿Qué pensaran de nosotros y del partido que representemos? Si quieres le añadimos, “no os preocupéis ese plan lo conoce Begoña Villacis y solo ella, aparte claro está de ti querida Inés”. Como ves todo lo que planteas es ridículo a más no poder, es pensar que en este partido todos somos tontos, y no es así, y por eso escribo esta carta. Con el planteamiento que nos haces de un congreso dentro de seis meses estamos muertos y enterrados. Fíjate querida Inés, aunque en septiembre se iniciara y terminara el proceso de elección de candidatos en los municipios, eso no solucionaría nada sin un congreso previo de refundación, porque una vez elegido el candidato este tiene que presentarse en sociedad, tiene que reunirse con todos los colectivos de su ciudad, tiene que hablar con la gente, por la calle, en los comercios y tiendas del pueblo, en los bares, restaurante y cafeterías, y que les dirá, que nos vamos a refundar, y que todavía no sabe cuál es el nombre del nuevo partido, que no sabe cuál es el nuevo color corporativo, que no sabe qué cambios estructurales habrán, que no sabe cuáles serán las banderas que defenderemos, no sabe si seguirá Inés y su equipo o serán otros los que tomaran el mando. El 27 de junio, dijiste que el municipalismo era en estos momentos lo más importante y que había que trabajar para reforzarlo que era el que tenía que salvar el proyecto liberal y de centro, es increíble de verdad, increíble, ha hecho falta la debacle en Cataluña, el desastre de Murcia(luego volveré sobre este tema), la desaparición en Madrid, la insignificancia en Castilla y León y la desaparición en Andalucía para que por fin este partido y tú os deis cuenta de algo que ya saben desde el inicio de los tiempos el resto de partidos, sin los municipios, sin esa red de agrupaciones locales ningún partido puede sobrevivir, ninguno. Mi enhorabuena por enterarte, entiende que te lo digo con cariño, pero con toda la sorna del mundo. Murcia: dijiste en el programa Más de uno de Onda Cero, mejor dicho juraste por tus hijos que de lo que pasó en Murcia, tu no sabías nada, nada de nada, bien yo cuando alguien jura por sus hijos le creo, le creo porque yo no juraría a mis hijos en balde, por eso digo que te creo, pero si piensas que eso es bueno para ti y sobre todo para nosotros te equivocas, veras si tu no sabías nada y José María Espejo y Carlos Cuadrado hicieron lo que hicieron, es decir forzar una auto-moción de censura a tus espaldas y las del partido, entonces lo que ocurrió es que se confabularon con Abalos para ello, reunieron y amedrentaron a los diputados para forzarles a votar a favor de la auto-moción, y cuando todo salto a la luz y todos nos enteramos, incluida tu querida Inés, que hiciste, yo te voy a decir lo que cualquiera en tu lugar hubiese hecho, abrir un expediente de expulsión y expulsar a ambos dos, pero que hiciste tú, los mantuviste muy cerquita tuyo, y para que aquellos que lean esta carta lo entiendan bien, les voy a poner un ejemplo, Espejo y Cuadrado estaban sentados en el consejo en los sillones B y C y tu como castigo ejemplar y ejemplarizante los cambiaste y los pusiste en los asientos D y E, pero no acaba aquí la cosa querida Inés, cuando estos señores hicieron lo que hicieron, no sabían qué iba a salir todo tan mal y que las consecuencias de sus actos iban a desatar un tsunami en el tablero político nacional de tal calibre, no sabían que Ayuso iba a convocar elecciones anticipadas ni sabían que Ayuso iba a echar del Gobierno a Aguado y al resto de Consejeros naranja, pero tu si lo sabias cuando castigaste tan duramente a José María Espejo y a Carlos Cuadrado, perdona querida Inés que vuela a utilizar la sorna. Veras lo de Murcia tiene muchas derivadas, pero esta que acabo de relatar es un auténtico insulto de tu parte a nuestra inteligencia y era suficiente motivo para que convocaras un congreso extraordinario y urgente y poner tu cargo a disposición de los afiliados. Pero volvamos al hoy, tienes un plan secreto que solo sabe Villacis y a esta le parce bien, pero ¿Qué le parezca bien a Villacis automáticamente quiere decir que nos parece bien al resto de cargos y afiliados? Pues veras querida Inés, no es así, ese plan ultra secreto, tiene que dejar de serlo ya, por eso te exijo como afiliado y como cargo público que convoques de manera urgentísima un congreso en julio para ello. Donde debemos ser informados todos y ser conocedores de ese magnífico plan ultra secreto para poder decidir si efectivamente es tan magnifico. Perdona que ponga en duda la magnificencia de ese gran plan ultra secreto, pero veras la gestión que te avala a ti querida Inés no me anima lo más mínimo. La persona que dice que quiere cuidar a los concejales en sus municipios, la persona que dice que el municipalismo es ahora lo más importante, y que obviamente se ve obligada a decirlo, porqué somos lo único que queda del partido, es la que junto a su equipo en el cual se incluyen Espejo y Cuadrado, no hizo nada después de Cataluña, no hizo nada después de Murcia, no hizo nada después de Madrid, no hizo nada después de Castilla y León, y ahora sin entender cómo funciona y como es el municipalismo, ahora tampoco piensa hacer nada, porque hacer un congreso en seis meses es lo mismo que no hacer nada, si yo tuviera que diseñar la manera de acabar con Ciudadanos, creo que no sería muy distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, es decir no hacer nada. Seis meses es la muerte para nosotros, la única esperanza el único pequeñísimo rayo de luz en estos momentos tan oscuros pasan por un congreso en julio, para que podamos iniciar en nuestros municipios el curso político pudiendo reunirnos con asociaciones, con nuestros vecinos y decirles que nos hemos renovado, que tenemos nuevo nombre, otro color corporativo, nuevas idas, que el partido es otro, eso también pasa por caras nuevas querida Inés, tú ya me entiendes, no puedes vender un nuevo proyecto con las viejas caras mandando, no se lo creería ningún ciudadano. Veras querida Inés, si desde tu apartada orilla decides que vas a mantener esos plazos, porque piensas que puede reportarte el beneficio de conseguir en unas elecciones generales cinco diputados que te permitirían tener grupo propio, estas muy equivocada, voy a tener que echarte un jarro de agua muy fría y hacerte ver la realidad. Querida Inés, desde esta nuestra orilla, la situación que vivimos es de absoluto desanimo, estamos hundidos, y todo lo que en el año 2019 era transmitir ilusión, fuerza, energía y alegría, ahora se ha tornado todo en pena, tristeza, amargura y así querida Inés no se puede generar el ambiente necesario para presentarse a unas elecciones municipales y obtener un buen resultado, es decir que se perderán miles de cargos, miles de concejales de Ciudadanos desaparecernos en toda España , con la sensación muy real de haber sido abandonados a nuestra suerte por quien debía velar por nosotros. Quizás pienses que con un par de meses de margen después de la refundación bastaran para poder volver a ilusionaros y que nosotros podamos volver a ilusionar a los votantes de nuestros pueblos, si piensas así, nosotros estaremos irremediablemente perdidos, pero querida Inés tú también. Querida Inés, aun estando en tu apartada orilla, he de intentar convencerte de que tu/nuestra mejor opción es un congreso de refundación en julio y que nos permitas iniciar el curso político después de las vacaciones, no con un par de meses para cambiar nuestro chip mental, sino con nueve meses por delante para volver a ilusionarnos nosotros y así poder ilusionar de nuevo a los ciudadanos de nuestras ciudades, pueblos y aldeas, si no es así desapareceremos y si eso ocurre y ocurrirá, pruebas hay suficientes verdad querida Inés, te pregunto, ¿si desaparecemos de las ciudades, pueblos y aldeas, quien hará campaña por ti o por cualquiera en las generales, en las ciudades pueblos y aldeas, quien pegara tus carteles o los de otro, quien estará de apoderado en mesa, quien hablara de lo buena que eres tú o cualquier otro y que eres o es la mejor opción para este país? Desde esta mi orilla querida Inés, este humilde afiliado y concejal te contesta, nadie, y para tu desgracia no conseguirás ni tu ni cualquier otro entrar en el congreso. Querida Inés si quieres que la historia te recuerde como la persona que hizo desaparecer un partido de centro liberal llamado Ciudadanos, entonces sigue en tu apartada orilla y mantén los plazos que tienes previsto para el congreso de refundación. Pero si quieres que la historia te recuerde como la persona que salvo un partido de centro liberal llamado Ciudadanos entonces deja tu apartada y solitaria orilla y pásate a la orilla donde estamos miles de afiliados y cargos y convoca el congreso de la ilusión y de refundación para julio. Te esperamos con los brazos abiertos.