Conocí a una señora que sabiendo que me gusta escribir las experiencias de los demás por si a alguien le puede ser útil, me contó la historia de su hijo: Ella y su marido se habían sacrificado para que su único hijo tuviera la máxima formación y llegando al cargo más alto de su profesión conoció a una chica que se creía la dueña del mundo, porque ganaba mucho dinero, y a punto de casarse, mi hijo le dijo que si yo me quedaba viuda tendría que vivir en la misma casa que ellos, a lo que ella contesto que no, y rompieron. Al poco muere su padre y buscan a una mujer para que asista a su madre, mientras él trabaja; con tan buena suerte que se presenta una chica soltera que trabajaba de dependienta pero ahora estaba en el paro; al año ya estaban casados, y a los cuatro años tenían tres hijos, ellos vivían en la misma casa de su madre acondicionada para ello, habían buscado a una asistenta para ayudar en las tareas de la casa y asistir a su madre, y la felicidad era completa. A los seis años recibió una llamada de su antigua novia, estaba arrepentida, se acordaba de él, y él le contestó:" Nos hicimos un favor mutuo rompiendo; yo no podía traicionar mis principios. El dinero no hace la felicidad, hay prioridades que tenia que asumir, para mí madre es tan importante como mi mujer y mis hijos, cada uno en su sitio, pero juntos. Me casé con la horma de mi zapato, y mi mujer piensa exactamente igual, por lo que bendigo a Dios todos los dias de mi vida.

