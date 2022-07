Sí, es cierto. Habitaciones pequeñas y compartidas, incómodas para pacientes y acompañantes. Pero solo eso y sé que la solución está a la vuelta de la esquina. Este verano sin ir más lejos. Por lo demás, ¿en qué hospital privado un paciente es atendido por decenas de sanitarios de diversas disciplinas con un trato impecable, rápido, directo y, sobre todo, humano? (Silencio). Acabo de salir de un segundo ingreso en el hospital General de València. Allí donde uno ve un edificio antiguo en constante reforma, trabajan personas que se desviven por su vocación o por su labor diaria. Servicio de limpieza, seguridad, auxiliares, enfermeras, médicos, personal administrativo, … hacen lo inimaginable para que tu estancia entre esas paredes sea lo más agradable y digna posible. Estas líneas pretenden ser un alegato en defensa de la sanidad pública, tantas veces puesta en duda, criticada y denostada por aquellos que ven negocio en la salud o que carecen de la solidaridad necesaria para compartir lo que es de todos y todas. Pero centrémonos en las personas y en mi propia experiencia ya que he tenido la suerte de encontrarme con, si no el mejor, uno de los mejores servicios de cardiología del país. Médicos cercanos que te tratan de tú a tú. Desde aquí mi felicitación a ese Servicio, a la unidad de insuficiencia cardíaca, al Dr. Fácila que ha estado pendiente de mi dentro y fuera de su horario laboral (eso no tiene precio), Ángel, mi enfermero de referencia; al gabinete de arritmias donde el Dr. Jiménez ha sido capaz de producir «magia» en mí tras cinco horas de quirófano y a todos sus compañeros/as de equipo que estaban allí para que ni a él ni a mi nos faltase de nada, ¿verdad Mónica?; al Dr. Melero cuya empatía con los pacientes asombra desde el minuto uno y a tantas personas «anónimas» cuya profesionalidad hace de nuestra Sanidad algo único en el mundo. Así pues, esforcémonos por no destruirla, por conservarla, por invertir en ella porque «ella» es de todos/as. «Ella» es «nosotros/as». Miguel Francés Carbonell. València.