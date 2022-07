Aprovechando que iba al Orgullo y a ver a mi hija, acudí a una clase de matemáticas elementales: Sumar. El aula estaba en un «matadero», y lo primero que aprendí fue a sumar grados centígrados, personas y tiempo de espera. Pero lo que más me llamó la atención es que la profesora no pretendía «matar» a nadie; mas bien lo contrario: resucitar un proyecto de participación social, civil y democrático, que había fenecido por intoxicación y desacuerdos, y que en su día bautizaron con el nombre de «15 m». Ya veremos si los amigos y familiares asistentes (5.000) pueden hacer el prodigio. Solo disponen de un año de tiempo. No resulta nada fácil, en estos tiempos revueltos, aprender a sumar ilusión, esperanza, solidaridad, justicia social, respeto, tolerancia y amor. Aunque sería hermoso y valdría la pena hacer un esfuerzo colectivo para mejorar nuestras vidas y construir un futuro de igualdad y libertad reales; conceptos que hace tiempo, algunos, intentan «restar» en nuestro país. Víctor Calvo. valència.