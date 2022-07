Ansiaba de niño que llegase el fin de semana; tal vez sería el sábado, o con seguridad el domingo. Y que en los ojos grises de mi padre se reflejaran el azul y el plata de las olas, con su parpadeo continuo que emulaba el ir y ver incesante del agua. Esa era la señal. Desde la mecedora veía como las cañas de pescar, la caja de los aparejos, el cebo, los sendos bocadillos que mi madre preparaba con primor, la bota de vino y la cantimplora de agua (para mí), iban llenando el paisaje del comedor. Y mi ansiedad anticipatoria me acompañaba como insomnio más allá de la media noche.

"Levanta, nene. Es la hora". Pero si me acabo de dormir. "Venga que se hace tarde y los peces no esperan". No sé si quiero ir. Estaba durmiendo tan a gusto. "Pues me voy y te quedas sin ir a pescar". No, no, que ya me levanto.

Aún no había amanecido cuando el biscuter hacía su primera parada en la entrada del puerto, donde las vendedoras de gambas ofrecían su mercancía saltarina, casi transparente. Esta vez el destino estaba a la derecha, y se llamaba "la revolta" del puerto. Otras veces íbamos "al faro", que estaba a la izquierda.

Ya podía respirar el aroma intenso de la sal, las clóchinas, los erizos, los peces, y todo mezclado con el alquitrán de los barcos.

Yo echaba la caña hacia el interior, frente a los clochineros, donde el agua estaba tranquila y los peces eran pequeños; mientras que mi padre y sus amigos lo hacían mar abierto, donde rompían las olas y se pescaban los grandes. Pero el mar era el mismo de siempre, el heredado, el infinito, el que me hipnotizaba buscando el fondo, el corcho, y el bruñir de los peces al girarse buscando el cebo. Y era un triunfo sentir la "picada", tirar de él, verlo asomar fuera del agua y tenerlo en mi mano. "¡He pescado, papá, he pescado!". "Devuélvelo al mar para que crezca, hijo. Eso es morralla, y tu madre no quiere limpiar peces pequeños".

Y antes de echarlo al agua le decía: Perdona "bogueta", regresa a tu hogar, sigue nadando y crece libre, en este mar que es más tuyo que mío, pero que es tan nuestro que me hace feliz aunque no pesque.