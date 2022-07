Siempre se ha dicho que la naturaleza es sabia, aunque en ocasiones puede llegar a ser muy injusta, de hecho el mundo en que vivimos viene condicionado porque para su supervivencia las distintas especies tienen que eliminar a otras, pues de lo contrario no podría existir tal como lo percibimos.

En la existencia humana también se da ese punto de injusticia puesto que a diferencia de los hombres, las mujeres tienen que cargar con un plus de sufrimiento dado que su fisiología les obliga a presentar situaciones que provocan dolor o malestar físico como son la menstruación o el embarazo, y aparte de todo ello se suma el hecho de tener que enfrentarse a la posibilidad de un embarazo no deseado.

Recientemente se ha avivado de nuevo el debate sobre el aborto con encendidas posiciones por parte de aquellos que son contrarios y los que están a favor de una regulación en la interrupción del embarazo. Los primeros basan su argumentario fundamentalmente en dos cuestiones, una de carácter religioso basada en la creencia de la existencia de un ser superior que es el responsable de dar o quitar la vida y por tanto la mujer tiene que asumir ese destino. Por otra parte consideran inaceptable la eliminación de una vida humana que consideran equiparable a la de una persona desarrollada en su plenitud. Es por tanto una interpretación que incumbe a aquellas personas que son creyentes. Desde otra perspectiva las personas no creyentes piensan que tener un hijo es una decisión personal, puesto que al ser millones las posibilidades de no nacer comparadas con las de nacer, tendría más sentido que fuera deseado.

La cuestión más ardua es asumir la supresión de un proceso de gestación de vida, ya que va en contra del principio de respeto a cualquier forma de vida y que anida en la mayoría de las personas, siendo aquí donde aparece la dicotomía con la que se afronta este dilema. En este sentido habría que plantearse que la vida humana va más allá del periodo existente entre la fecundación y el nacimiento y sin embargo aceptamos como acontecimientos fatídicos, las muertes de niños en el mar o en las guerras y como consecuencia del hambre, sin que por ello se desarrollen campañas masivas intentando detenerlas, mientras que cuando se trata de la eliminación de una vida en gestación las movilizaciones son multitudinarias y coercitivas llegando en algunos países a diseñar legislaciones condenatorias para la mujer que decide interrumpir el embarazo.

Nos encontramos ante una situación difícil y expuesta a contradicciones puesto que nadie desea suprimir una vida, aun incluso en proceso de gestación, empezando por la propia mujer que se ve sometida a un importante trauma psicológico, pero una vez más la injusticia de la naturaleza pone a la mujer ante un dilema en el que solo a ella corresponde decidir. El cuerpo de una mujer no debería ser un instrumento del que se pudiera disponer en función de criterios ideológicos o religiosos. Una mujer no puede ser obligada a ser madre.

El debate sobre la interrupción del embarazo es complejo y está sujeto a interpretaciones de orden existencial, moral o ética, dándose incluso la paradoja de que la mayoría de quienes están a favor no lo desean, pero es imposible si como premisa se impone que quien no piense igual, aparte de no tener razón es culpable.